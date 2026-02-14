Extra de Colombia: resultados premio mayor y secos hoy, sábado 14 de febrero de 2026

El Extra de Colombia, en alianza con la Lotería del Huila, realizará este sábado 14 de febrero de 2026 su esperado Gran Sorteo Extraordinario, uno de los eventos más atractivos del año para los amantes de la suerte en el país.



Premio mayor del Gran Sorteo Extraordinario hoy, sábado 14 de febrero

El número ganador de premio mayor del Gran Sorteo Extraordinario hoy, sábado 14 de febrero, por un premio mayor a $15.000 millones de pesos es (en minutos), acompañado de una amplia lista de premios secos que incrementan las posibilidades para los participantes:

1 premio de $1.000 millones

1 premio de $500 millones

1 premio de $300 millones

1 premio de $200 millones

1 premio de $100 millones

10 premios de $20 millones

10 premios de $100 millones

Además, el Extra de Colombia se caracteriza por ser uno de los juegos que más paga aproximaciones al premio mayor, lo que amplía las probabilidades de obtener algún tipo de premio.



¿A qué hora juega el Gran Sorteo Extraordinario?

La transmisión será en vivo por Canal 13 a las 11:00 p. m., horario oficial del sorteo, donde se conocerán los números ganadores de una bolsa total que asciende a $36.700 millones de pesos.



Plan de Incentivos: bonos para carro, casa, viaje y moto

Como parte del atractivo del evento, también se llevará a cabo el Plan de Incentivos, que incluye el sorteo de bonos para:



Un carro

Una casa

Un viaje

Una moto

Estos premios se asignarán mediante un lanzamiento adicional utilizando el mismo número del billete, lo que significa una oportunidad extra para quienes participen.



Experiencia exclusiva en el Huila para compradores registrados

Este sorteo también trae beneficios adicionales para vendedores y apostadores. Los clientes que compren su billete y registren sus datos personales a través de la página del Extra de Colombia —que dirige a la landing oficial de la Lotería del Huila— podrán participar por una experiencia exclusiva: dos días y una noche en el espectacular Hotel La Mano del Gigante, en el Huila, con alimentación y estadía incluidas.