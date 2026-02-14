Chance Sinuano Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 14 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Sinuano Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados en la Costa Caribe colombiana. Con presencia destacada en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego diario forma parte de la rutina de miles de personas que cada noche revisan los resultados con la expectativa de obtener un premio.
El resultado oficial del Sinuano Noche correspondiente a este sábado 14 de febrero de 2026 fue: (en minutos).
Los números publicados corresponden exclusivamente al sorteo oficial y son los únicos válidos para verificar premios, de acuerdo con la modalidad de apuesta elegida. Por ello, se recomienda contrastar siempre la información a través de los canales autorizados.
El Sinuano Noche se sortea todos los días del año. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo permite que los jugadores organicen sus apuestas con anticipación y sepan exactamente cuándo verificar el número ganador.
El chance Sinuano Noche ofrece distintas modalidades que se ajustan a diversos presupuestos. Los valores de apuesta van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.
Para obtener un premio, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada.
Las principales opciones de juego son:
Esta variedad permite que cada persona elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y a sus expectativas de ganancia, manteniendo una mecánica clara y fácil de entender.
El Sinuano Noche también puede jugarse de manera virtual a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, la entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.
El proceso general para participar en línea incluye:
Esta alternativa brinda mayor comodidad, permite consultar los resultados del chance en tiempo real y evita desplazamientos a puntos físicos, siempre que se utilicen plataformas legales.
El trámite para reclamar un premio del Sinuano Noche depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios en todos los casos.
Se debe presentar:
El pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Noche
|13 Febrero 2026
|4695 - 7
|Sinuano Noche
|12 Febrero 2026
|8971 - 4
|Sinuano Noche
|11 Febrero 2026
|7643 - 7
|Sinuano Noche
|10 Febrero 2026
|3792 - 2
|Sinuano Noche
|9 Febrero 2026
|4272 - 6
|Sinuano Noche
|8 Febrero 2026
|4137 - 0
|Sinuano Noche
|7 Febrero 2026
|2588 - 4