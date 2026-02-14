En vivo
Blu Radio  / Nación  / Medicina Legal advirtió limitaciones en identificación de restos que podrían ser de Camilo Torres

Medicina Legal advirtió limitaciones en identificación de restos que podrían ser de Camilo Torres

Aunque se recuperaron restos que podrían corresponder al sacerdote Camilo Torres Restrepo, Medicina Legal aclaró que el proceso de identificación ha enfrentado limitaciones debido al estado de las muestras óseas y que aún no existen resultados definitivos.

