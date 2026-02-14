Medellín perdonó y Pereira resistió: ambos equipos sumaron un punto en el Atanasio Girardot

El Atanasio fue escenario de un partido intenso, con dominio local, emociones y un desenlace que dejó sabor a poco para unos y alivio para otros. Independiente Medellín y Deportivo Pereira empataron 1-1 en un duelo correspondiente a la jornada 7 del Apertura de la Liga BetPlay.

Medellín tomó la iniciativa desde el arranque y fue claramente superior en volumen de juego: 21 remates, 56 % de posesión y 4 tiros de esquina reflejaron el control del “Poderoso”. Sin embargo, la contundencia volvió a ser una deuda. A pesar de generar peligro constante, solo 5 disparos encontraron el arco rival.

El gol del equipo antioqueño llegó en el minuto 82, cuando Léider Berrío apareció para igualar el marcador y encender la esperanza roja. Antes, Pereira había golpeado primero con un tanto de Marco Pérez Murillo al 24’, aprovechando uno de sus pocos momentos ofensivos.

El partido tuvo un punto de quiebre al 27’, cuando Francisco Chaverra vio la tarjeta roja, obligando a Medellín a remar contra la corriente durante buena parte del encuentro. Aun con un hombre menos, el local no bajó los brazos y empujó hasta encontrar el empate.



Pereira, por su parte, fue práctico y ordenado: apenas 8 remates, pero la misma cantidad de tiros al arco que su rival (5), y supo resistir en los minutos finales para llevarse un punto valioso como visitante.

Al final, fue un empate que premió la resistencia del “Matecaña” y dejó la sensación de oportunidad perdida para un Medellín que hizo más, pero no logró quedarse con todo.