Millonarios venció 2-1 a Llaneros en El Campín y sumó su segunda victoria consecutiva

Millonarios se impuso 2-1 ante Llaneros en el estadio El Campín, en compromiso de la séptima fecha de la Liga BetPlay I-2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos resolvió el partido desde el arranque con presión alta, amplitud por las bandas y eficacia en el juego aéreo, aunque terminó sufriendo en los minutos finales tras el descuento visitante.

Con este resultado, el conjunto embajador sumó siete de los últimos nueve puntos y se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la tabla. El marcador se abrió apenas al minuto 4.

Rodrigo Contreras conectó de cabeza un centro preciso desde el costado derecho y venció al arquero de Llaneros, en una acción que reflejó la intensidad con la que el local afrontó el inicio. Millonarios controló la posesión durante el primer tiempo, generó aproximaciones por los costados y sostuvo el bloque en campo rival, aunque sin ampliar la ventaja antes del descanso.

⏱ 90' ¡2 goles y 3 puntos azules en la tarde de sábado! ⚽⚽🏟️💙🔥 ¡VAMOS MILLONARIOOOOOOOOOOS!



Ⓜ️ 2-1 🐴 |#MFCvLLA pic.twitter.com/2SXG0TPyON — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 14, 2026

En la segunda parte, el equipo bogotano mantuvo la iniciativa y encontró el segundo gol al minuto 59, cuando Leonardo Castro definió con categoría dentro del área tras una jugada colectiva que desarticuló la defensa visitante. Con el 2-0, el cuadro azul administró el ritmo del compromiso, pero bajó la intensidad en el tramo final y permitió que Llaneros descontara al 84 por intermedio de Luis Fernando Miranda, lo que apretó el cierre del encuentro.



Millonarios apostó por un esquema ofensivo con tres hombres en punta y presión adelantada, aunque dejó espacios en transición defensiva que el rival aprovechó en los últimos minutos.

Por su parte, Radamel Falcao García, delantero del conjunto azul, salió en camilla tras presentar una molestia muscular en la parte posterior de su pierna derecha, situación que encendió las alertas en el cuerpo técnico y entre los aficionados.

Publicidad

Tras la salida en camilla, el jugador quedó bajo observación del departamento médico de Millonarios. El club prevé realizar exámenes diagnósticos en las siguientes horas con el objetivo de establecer el alcance de la lesión y definir el tiempo necesario para su recuperación.