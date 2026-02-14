Mujer murió tras sufrir ataque de sus perros pitbull en su propia casa: esto se sabe

Una mujer de 44 años murió en Ciudad del Cabo tras ser atacada por sus propios perros en el patio de su vivienda, un hecho que volvió a encender el debate sobre las razas consideradas potencialmente peligrosas.

La víctima fue identificada como Faziela Swartz, quien sufrió heridas de extrema gravedad luego de que los animales, identificados como perros de raza pitbull, la embistieran en su residencia ubicada en el sector de Mitchells Plain.

El ataque ocurrió el pasado 28 de enero en la calle Maralize, a plena luz del día y ante la mirada de varios vecinos que intentaron intervenir para auxiliarla. De acuerdo con el reporte de la Policía de Sudáfrica (SAPS), la mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica varios días.

Mujer murió tras sufrir ataque de sus perros pitbull en su propia casa

Sin embargo, falleció el 3 de febrero como consecuencia de las complicaciones derivadas de las lesiones. Las autoridades confirmaron que los perros pertenecían legalmente al hijo de la víctima.



Tras lo sucedido, los animales fueron entregados a las entidades competentes y sacrificados ese mismo día, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de casos. La policía abrió una investigación para establecer con precisión qué desencadenó el ataque dentro del entorno doméstico.

El caso generó mayor impacto luego de que circulara en redes sociales un video que registra parte de la agresión.

Cabe recordar que este tipo de casos son más comunes de lo que se cree, pues hace unos días, el mércoles 3 de diciembre de 2025, un hombre de 50 años y su nieta de tres meses de nacida murieron tras ser atacados por siete perros de raza pitbull dentro de una vivienda en Tennessee.