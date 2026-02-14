Chance Súper Astro Luna: resultados del último sorteo hoy sábado 14 de febrero de 2026

El Súper Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de chance más atractivos en Colombia por su propuesta diferente: combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Esta mezcla entre azar y astrología lo distingue de otros sorteos tradicionales y mantiene el interés de miles de jugadores que consultan a diario los resultados oficiales.



Número ganador del Super Astro Luna – 14 de febrero de 2026

El resultado oficial del chance Super Astro Luna de este sábado 14 de febrero de 2026 fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

En esta modalidad, el participante elige un número entre 0000 y 9999 y lo acompaña con un signo zodiacal —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis—. Los números publicados tras cada sorteo son los únicos válidos para verificar los tiquetes. Por ello, se recomienda confirmar siempre el resultado con el vendedor autorizado o en los canales oficiales.



¿Cómo funciona el Súper Astro Luna?

El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días en horarios definidos:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza cada jornada, los resultados oficiales quedan disponibles para su consulta. Esta frecuencia diaria mantiene la expectativa constante entre quienes siguen este chance.

Para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar el número de cuatro cifras en estricto orden de izquierda a derecha y también el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad elegida.



Cómo jugar el chance Super Astro Luna

Participar en el Súper Astro Luna es un proceso sencillo y flexible:



Elegir un número de cuatro cifras. Seleccionar uno de los doce signos del zodiaco. Optar, si lo desea, por la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos (debe indicarse al asesor al momento de la apuesta). Realizar la apuesta, con la posibilidad de hacer hasta cuatro jugadas por tiquete.

Estas alternativas permiten que cada jugador adapte su participación a su estrategia y presupuesto, manteniendo una mecánica clara y fácil de entender.



¿Cuánto cuesta apostar?

El Súper Astro Luna ofrece valores accesibles que facilitan la participación:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esta amplitud en los montos permite que personas con distintos presupuestos puedan participar en el sorteo.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El juego está disponible en dos modalidades:



Puntos de venta físicos autorizados en todo el país.

Plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.

Para jugar en línea, el usuario debe registrarse en un operador legal, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el número junto con el signo zodiacal. Esta opción brinda comodidad y permite consultar los resultados del Súper Astro Luna en tiempo real.



¿Cómo reclamar un premio del Súper Astro Luna?

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios para todos los casos.



Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto del premio (UVT)

Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Igual o superior a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

