Chance Súper Astro Luna: resultados del último sorteo hoy sábado 14 de febrero de 2026

El Súper Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de chance más atractivos en Colombia por su propuesta diferente: combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Esta mezcla entre azar y astrología lo distingue de otros sorteos tradicionales y mantiene el interés de miles de jugadores que consultan a diario los resultados oficiales.
El resultado oficial del chance Super Astro Luna de este sábado 14 de febrero de 2026 fue: (en minutos).
En esta modalidad, el participante elige un número entre 0000 y 9999 y lo acompaña con un signo zodiacal —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis—. Los números publicados tras cada sorteo son los únicos válidos para verificar los tiquetes. Por ello, se recomienda confirmar siempre el resultado con el vendedor autorizado o en los canales oficiales.
El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días en horarios definidos:
Una vez finaliza cada jornada, los resultados oficiales quedan disponibles para su consulta. Esta frecuencia diaria mantiene la expectativa constante entre quienes siguen este chance.
Para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar el número de cuatro cifras en estricto orden de izquierda a derecha y también el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad elegida.
Participar en el Súper Astro Luna es un proceso sencillo y flexible:
Estas alternativas permiten que cada jugador adapte su participación a su estrategia y presupuesto, manteniendo una mecánica clara y fácil de entender.
El Súper Astro Luna ofrece valores accesibles que facilitan la participación:
Esta amplitud en los montos permite que personas con distintos presupuestos puedan participar en el sorteo.
El juego está disponible en dos modalidades:
Para jugar en línea, el usuario debe registrarse en un operador legal, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el número junto con el signo zodiacal. Esta opción brinda comodidad y permite consultar los resultados del Súper Astro Luna en tiempo real.
El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios para todos los casos.
El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Astro Luna
|13 Febrero 2026
|2529Leo
|Astro Luna
|12 Febrero 2026
|6657 - Cáncer
|Astro Luna
|11 Febrero 2026
|9097 - Acuario
|Astro Luna
|10 Febrero 2026
|4430 - Piscis
|Astro Luna
|9 Febrero 2026
|9083 - Sagitario
|Astro Luna
|8 Febrero 2026
|4016 - Cáncer
|Astro Luna
|7 Febrero 2026
|9076 - Sagitario