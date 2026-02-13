Chance Súper Astro Luna: resultados del último sorteo hoy viernes 13 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Súper Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más llamativos en Colombia gracias a su combinación entre números y astrología. Esta modalidad mezcla la elección de un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) con uno de los doce signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis—, lo que le da un componente diferencial frente a otros sorteos tradicionales.
El resultado oficial del chance Super Astro Luna de este viernes 13 de febrero de 2026 fue:
Detalle del resultado:
Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a este sorteo. Se recomienda a los jugadores confirmar el resultado directamente con su vendedor o en los canales oficiales autorizados.
El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:
Una vez finaliza cada jornada, los resultados oficiales quedan disponibles para consulta, manteniendo la expectativa diaria entre los apostadores.
Para ganar, el jugador debe acertar el número de cuatro cifras en estricto orden de izquierda a derecha y el signo zodiacal elegido, según la modalidad seleccionada.
Participar es un proceso sencillo:
Estas alternativas permiten adaptar la jugada a la estrategia y presupuesto de cada participante.
El Súper Astro Luna ofrece montos accesibles:
Esta flexibilidad facilita la participación de jugadores con diferentes presupuestos.
El juego está disponible en:
Para jugar en línea, el usuario debe registrarse en un operador legal, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el número junto con el signo zodiacal. Esta modalidad ofrece comodidad y acceso a resultados oficiales en tiempo real.
El cobro depende del valor ganado, pero existen requisitos generales:
El Súper Astro Luna mantiene así su propuesta de combinar suerte, números y astrología, consolidándose como una de las opciones más consultadas por quienes revisan a diario los resultados del chance en Colombia.