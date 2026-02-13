Chance Súper Astro Luna: resultados del último sorteo hoy viernes 13 de febrero de 2026

El Súper Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más llamativos en Colombia gracias a su combinación entre números y astrología. Esta modalidad mezcla la elección de un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) con uno de los doce signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis—, lo que le da un componente diferencial frente a otros sorteos tradicionales.



Número ganador del Super Astro Luna – 13 de febrero de 2026

El resultado oficial del chance Super Astro Luna de este viernes 13 de febrero de 2026 fue:

Detalle del resultado:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a este sorteo. Se recomienda a los jugadores confirmar el resultado directamente con su vendedor o en los canales oficiales autorizados.



¿Cómo funciona el Súper Astro Luna?

El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza cada jornada, los resultados oficiales quedan disponibles para consulta, manteniendo la expectativa diaria entre los apostadores.

Para ganar, el jugador debe acertar el número de cuatro cifras en estricto orden de izquierda a derecha y el signo zodiacal elegido, según la modalidad seleccionada.



Cómo jugar el chance Super Astro Luna

Participar es un proceso sencillo:



Elegir un número de cuatro cifras. Seleccionar un signo zodiacal entre los doce disponibles. Optar, si lo desea, por la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos (debe indicarse al asesor). Realizar la apuesta, con la posibilidad de hacer hasta cuatro apuestas por tiquete.

Estas alternativas permiten adaptar la jugada a la estrategia y presupuesto de cada participante.



¿Cuánto cuesta apostar?

El Súper Astro Luna ofrece montos accesibles:



Valor mínimo por tiquete: $5 00 pesos.

00 pesos. Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esta flexibilidad facilita la participación de jugadores con diferentes presupuestos.



¿Dónde jugar Super Astro Luna?

El juego está disponible en:



Puntos de venta físicos autorizados a nivel nacional.

Plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de azar en Colombia.

Para jugar en línea, el usuario debe registrarse en un operador legal, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el número junto con el signo zodiacal. Esta modalidad ofrece comodidad y acceso a resultados oficiales en tiempo real.



¿Cómo reclamar un premio del Súper Astro Luna?

El cobro depende del valor ganado, pero existen requisitos generales:



Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto del premio (UVT)

Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Igual o superior a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

El Súper Astro Luna mantiene así su propuesta de combinar suerte, números y astrología, consolidándose como una de las opciones más consultadas por quienes revisan a diario los resultados del chance en Colombia.