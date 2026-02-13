En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / "Sin despedida": Carlos Rivera y Alejandro Fernández elevan el talento mexicano

"Sin despedida": Carlos Rivera y Alejandro Fernández elevan el talento mexicano

La canción, escrita íntegramente por Rivera, destaca por su tono emocional y la combinación de estilos de ambos intérpretes dentro de la tradición de la música mexicana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad