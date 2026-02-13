"Sin despedida": Carlos Rivera y Alejandro Fernández elevan el talento mexicano

El cantante mexicano Carlos Rivera lanzó este jueves 'Sin despedida', una balada con mariachi interpretada junto a Alejandro Fernández, en una colaboración que reúne a dos de las voces más reconocidas de la música en español y que sirve como adelanto de su próximo álbum.

La canción, escrita íntegramente por Rivera, destaca por su tono emocional y la combinación de estilos de ambos intérpretes dentro de la tradición de la música mexicana.

“Este dueto es muy especial, porque más allá de cantar con una estrella que representa a nuestra música mexicana, estoy cantando con un gran amigo”, afirmó el artista en un comunicado.

El lanzamiento incluye un video oficial grabado en Guadalajara y dirigido por Nuno Gomes, con la actuación de Gabriel Agüero y la participación de la modelo Priscila Valverde, quien encarna distintos personajes del imaginario mexicano dentro del proyecto audiovisual del álbum.



'Sin despedida' constituye el primer adelanto del disco 'Vida México', anunciado como la segunda parte del EP 'Vida...', publicado en octubre pasado, con el que Rivera continúa explorando una propuesta musical vinculada a las raíces culturales del país.

El estreno coincide con la preparación de su gira '¡Vida México Tour', que incluye su primera presentación el próximo 9 de mayo en la Plaza de Toros México, uno de los recintos más emblemáticos del país, antes de iniciar una serie de conciertos en España entre junio y julio en ciudades como Pamplona, Valencia, Barcelona y Bilbao.

Rivera, surgido del ámbito televisivo y consolidado como intérprete y compositor en la última década, se ha posicionado como una de las figuras destacadas del pop latino contemporáneo, con una trayectoria que combina balada romántica y elementos tradicionales mexicanos.