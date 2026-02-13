MiLoto, resultados del último sorteo hoy viernes 13 de febrero de 2026

Estos son los resultados sorteo número 484 de Miloto, realizado la noche del viernes 13 de febrero de 2026. Según el reporte oficial de la entidad, el premio mayor no cayó, lo que ha provocado que el acumulado principal se desplace hacia una cifra más ambiciosa: $350 millones de pesos.

Durante la jornada, las balotas que marcaron la hoja de ruta para los apostadores fueron las correspondientes a los números 26 - 07 - 15 - 35 - 16. A pesar de la amplia participación registrada a nivel nacional, ningún tiquete logró coincidir con la combinación completa de cinco aciertos, dejando la bolsa principal intacta para el próximo sorteo.



El fenómeno de Miloto en el mercado colombiano

Miloto,una mecánica derivada de la marca Baloto, se ha consolidado en el mercado nacional como una opción atractiva debido a su bajo costo de entrada y a una matriz de probabilidad que favorece la obtención de premios menores. A diferencia de otros juegos, su formato de elegir 5 números del 1 al 39 permite que los acumulados se renueven con frecuencia, manteniendo el interés de los usuarios.

Este juego es operado bajo la vigilancia de Coljuegos, la entidad reguladora que garantiza que el porcentaje de las ventas se destine al sistema de salud pública en Colombia. El crecimiento del acumulado a $350 millones posiciona a Miloto como una de las opciones más rentables para los jugadores que buscan premios significativos sin las complejidades de las matrices numéricas de mayor escala.



Próximo sorteo y expectativas

Con el nuevo monto de $350 millones, las autoridades del juego esperan un incremento en el volumen de apuestas para la siguiente jornada. Los expertos en juegos de azar sugieren que, cuando el acumulado supera la barrera de los 300 millones, el interés del público no tradicional se activa, generando una mayor recaudación.

Los jugadores podrán adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados de la Red Vía, portales web oficiales y aplicaciones móviles. La transparencia del sorteo sigue siendo respaldada por la transmisión en directo y la supervisión de delegados oficiales, asegurando que la confianza en el sistema de apuestas se mantenga sólida en todo el territorio nacional.