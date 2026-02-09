Baloto y Revancha, resultados del sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026

En la noche del lunes, 9 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 2.616 de Baloto y Revancha, uno de los juegos de suerte y azar más emblemáticos de Colombia. Tras la verificación oficial de las esferas, el reporte de la entidad operadora confirmó que los premios mayores no fueron entregados en esta ocasión, lo que genera un nuevo incremento en las bolsas de premios para el próximo lunes.



Detalles de la combinación ganadora de Baloto

Para la modalidad tradicional de Baloto, que jugaba por un acumulado de $20.800 millones, los resultados oficiales fueron los siguientes:



Números ganadores:

Superbalota:

Detalles de la combinación ganadora de Revancha

Por su parte, la modalidad de Revancha, que permite a los ciudadanos participar con los mismos números por un costo adicional, sorteaba un acumulado de $14.900 millones. El reporte indica:



Números ganadores:

Superbalota:

Marco legal y transparencia

Es importante destacar que todos los sorteos de Baloto son realizados bajo la estricta supervisión de delegados de la Secretaría de Gobierno y entes de control, garantizando la transparencia mediante procesos automatizados de selección de esferas. Además, de acuerdo con la Ley 1393 de 2010, un porcentaje significativo de los ingresos por la venta de estos tiquetes se transfiere directamente al sector salud en Colombia, contribuyendo al financiamiento del sistema público.

Los jugadores tienen un plazo de 365 días calendario para reclamar sus premios. En caso de que el monto supere las 182 UVT (Unidades de Valor Tributario), el trámite debe realizarse ante las entidades fiduciarias autorizadas presentando el documento de identidad original y el tiquete físico o digital en perfecto estado.