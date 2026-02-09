En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Baloto y Revancha, resultados del sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026

Baloto y Revancha, resultados del sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026

El sorteo del lunes 9 de febrero dejó más de 47.000 ganadores en todo el país. Los acumulados de ambas modalidades siguen creciendo y suman ahora un gran total de $36.300 millones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad