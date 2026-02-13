¡Se sobró Michelle! así fue la coronación de la reina del Carnaval 2026 y su rey momo

Barranquilla se puso su mejor pinta y el estadio Romelio Martínez vibró este viernes con una gozadera que no tiene nombre. La soberana de las carnestolendas Michelle Char Fernández y el Rey Momo Adolfo Maury Cabrera se sobraron en una velada donde la música fue la verdadera reina, recordando que el Carnaval no solo se baila, sino que se siente en el oído y en el corazón.

Cerca de 18.000 carnavaleros se quedaron con la boca abierta viendo a más de 500 bailarines en escena durante la gran noche de coronación.

Bajo la dirección de Mónica Lindo, el show bautizado como 'Aquí suena' fue un viaje sonoro que paseó a los asistentes por la historia de la ciudad.

#ElCarnavalConBlu Un viaje en el tiempo a través de la música está presentando la reina Michelle Char en su noche de coronación pic.twitter.com/x97Duksn08 — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 14, 2026

#ElCarnavalConBlu Mucho ritmo y sabor se vive a esta hora en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla en la gran noche e coronación de la soberana Michelle Char pic.twitter.com/yuCTb6qyI9 — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 14, 2026

#ElCarnavalConBlu Con la aparición de la reina Michelle Char como bailarina de ballet inicia el show de coronación de los soberanos del Carnaval de Barranquilla 2026 pic.twitter.com/qZ6fv8ge9B — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 14, 2026

Sobre el show

Empezó recreando los años 70 con la radio sonando en cada esquina. Luego se pasó por los 80 con el tocadiscos dándole ambiente a la cuadra. Brincaron a los 90 con las grabadoras y aterrizaron en los 2000 con toda la onda digital.

La reina Michelle se lució con 12 apariciones en el escenario, saliendo más hermosa que nunca con un vestido diseñado por Alfredo Barraza que era un homenaje puro a la naturaleza.

#ElCarnavalConBlu El reguetón de la primera década de los 2000 pone a bailar a los asistentes a la coronación pic.twitter.com/IL6utO5eOf — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 14, 2026

El momento en que el estadio casi se viene abajo fue cuando aparecieron los picós. Estos monstruos del sonido, íconos de nuestra cultura popular, fueron los grandes protagonistas, demostrando que el poder de la fiesta está en nuestras raíces y en el goce de la calle.

Por su parte, el Rey Momo Adolfo Maury no se quedó atrás y conquistó a todo el mundo "tirando paso" con una muestra de salsa y merengue que puso a sudar a más de uno.

#ElCarnavalConBlu El director de la danza del Congo Grande, Adolfo Maury, acaba de ser coronado como Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2026 pic.twitter.com/CYP68FiVlg — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 14, 2026

Grupos como Los Pandas de Rebolo, Afroquilla y las Cumbiambas ganadoras de Congos de Oro le pusieron el sabor tradicional a la noche, mientras la tecnología de drones y pantallas LED nos hacían sentir en otro mundo.

Para cerrar con broche de oro, la rumba se extendió con las presentaciones de Juan Luis Guerra, Kapo, Diego Daza y Juan Carlos Coronel, quienes dejaron a la gente "encendida" para lo que se viene.

Vea aquí el momento de la coronación:

#ElCarnavalConBlu Barranquilla, aquí está tu reina. Michelle Char se coronó como reina del Carnaval de Barranquilla 2026 pic.twitter.com/1PnRZnaGal — Blu Caribe (@BLUCaribe) February 14, 2026

