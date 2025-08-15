Michelle Char Fernández, nueva reina del Carnaval de Barranquilla de 2026

Michelle se rió, lloró y volvió a reírse cuando el alcalde Alejandro Char le informó, a través de una videollamada, que ella sería la reina del Carnaval de Barranquilla 2026. La espera la tuvo durante cerca de un mes en suspenso por saber si ella sería la elegida entre las otras cinco candidatas, quienes a través de redes sociales trataban de hacerse el favoritismo por sus dotes en el baile y carisma.

Finalmente, tras una reunión que sostuvieron los miembros de la junta directiva de Carnaval S. A., decidieron darle la corona a Michelle Char Fernández, una joven de 23 años, quien ha participado en escuelas como Ballet de Barranquilla y se ha formado en grupos folclóricos como Fuerza Negra, Kadanzá, La Revoltosa y Pasión Latina.

“Miche, este es tu sueño e hecho realidad, un sueños que tienes desde pequeñita y yo estoy convencida que tu alegría, entusiasmo y alegría y esta campaña que hiciste Lara ser reina del Carnaval, Barranquilla te va a acoger con los brazos abiertos”, le dijo la primera dama Katia Nule, al momento de acompañar al alcalde en la videollamada.



Sobre Michelle

Ella es diseñadora de interiores y empresaria de la moda. Prometió dar lo mejor de sí para hacer de la fiesta del Carnaval de Barranquilla una inolvidable.

"Soy una mujer barranquillera, apasionada por mi cultura, una persona creativa, talentosa y con un buen corazón. Recibo con orgullo y emoción esta designación como la reina del Carnaval de Barranquilla 2026. Para mí es un honor que llevaré en alto con total agradecimiento y alegría. ¡Invito a Barranquilla y al país a vivir este Carnaval con mucha unión, a que disfrutemos juntos y en paz. Estoy lista para llevar nuestra fiesta a todos los rincones de Colombia y el mundo", manifestó la soberana.

Michelle es la reina número 90 del Carnaval de Barranquilla y la tercera en su familia en sostener la corona de las carnestolendas más importantes del país.

