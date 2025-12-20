Plan Éxodo para fin de año: Autos y Motos, programa 20 de diciembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 20 de diciembre de 2025, estos fueron los temas:



El Aeropuerto Internacional El Dorado fue reconocido en 2025 como el mejor de Suramérica y líder regional en tráfico, carga y sostenibilidad.

en tráfico, carga y sostenibilidad. Ford anunció el llamado a revisión de más de 270.000 vehículos eléctricos e híbridos en Estados Unidos por una falla en el sistema de estacionamiento.

por una falla en el sistema de estacionamiento. Donald Trump derogó incentivos y metas federales para vehículos eléctricos como parte de su ofensiva contra la transición energética .

. TransMilenio celebró 25 años de operación consolidándose como uno de los sistemas de transporte masivo más grandes de América Latina.

consolidándose como uno de los sistemas de transporte masivo más grandes de América Latina. Las autoridades regionales anunciaron cambios en planes de movilidad y restricciones viales en varias ciudades colombianas por la temporada de fin de año.

Escuche el programa completo aquí: