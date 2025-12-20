Plan Éxodo para fin de año: Autos y Motos, programa 20 de diciembre de 2025

En Autos y Motos de este sábado, 20 de diciembre de 2025, estos fueron los temas:
- El Aeropuerto Internacional El Dorado fue reconocido en 2025 como el mejor de Suramérica y líder regional en tráfico, carga y sostenibilidad.
- Ford anunció el llamado a revisión de más de 270.000 vehículos eléctricos e híbridos en Estados Unidos por una falla en el sistema de estacionamiento.
- Donald Trump derogó incentivos y metas federales para vehículos eléctricos como parte de su ofensiva contra la transición energética.
- TransMilenio celebró 25 años de operación consolidándose como uno de los sistemas de transporte masivo más grandes de América Latina.
- Las autoridades regionales anunciaron cambios en planes de movilidad y restricciones viales en varias ciudades colombianas por la temporada de fin de año.
