En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Duro relato de joven de 23 años que pidió la eutanasia en Bogotá tras presunta negligencia médica

Duro relato de joven de 23 años que pidió la eutanasia en Bogotá tras presunta negligencia médica

"Le dije a mi familia que no quería seguir viviendo y que quería solicitar la eutanasia", aseguró Alejandro.

Duro relato de joven en Bogotá que pidió la eutanasia tras presunta negligencia médica
Duro relato de joven en Bogotá que pidió la eutanasia tras presunta negligencia médica
Foto: Vamos Pa Eso
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad