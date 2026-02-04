En vivo
Primer bombardeo contra ELN sacude al Catatumbo: siete criminales muertos

Primer bombardeo contra ELN sacude al Catatumbo: siete criminales muertos

Una operación de alta precisión contra el ELN y la estructura 33 de las disidencias de las Farc se adelanta en El Tarra y Tibú. Tropas en tierra consolidan la zona tras ofensiva aérea conjunta.

