”A mi papá la guerrilla le dijo que lo dejara de buscar”: hermana de menor muerto en bombardeo

Uno de los menores que murió durante el bombardeo que hizo el Ejército a estructuras de alias Iván Mordisco, en el departamento del Guaviare, había sido reclutado por este grupo armado hace tres meses.

Así lo conoció en primicia Blu Radio, a través del relato de su hermana, otra joven menor de edad que, junto a su familia, vio esfumarse la esperanza de volver a ver a su hermano, quien cursaba apenas quinto grado.

“A él se lo llevaron hace tres meses, lo reclutaron. Mi papá intentó buscarlo, pero le dijeron que dejara así; por miedo y terror dejó de buscarlo”, dijo la joven.

Mientras espera, junto a su familia, en Medicina Legal en Villavicencio a que los restos de su ser querido sean entregados, esta joven hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro: “Se supone que él cuida a los jóvenes, pero no le importó que murieran todos esos niños, les arrebató sus sueños”, señaló.



La joven recordó a su hermano menor: “Era muy juicioso, le ayudaba a mi papá a trabajar y, cuando tenía tiempo, le gustaba jugar con sus amigos del colegio”.

El drama continúa para el resto de las familias de quienes fallecieron en el bombardeo y que esperan que sus restos sean entregados en Villavicencio.