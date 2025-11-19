En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
¿Moción de censura a mindefensa?
Verónica Alcocer
Selección Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Procuraduría indagará si bombardeos en los que murieron menores violaron DIH

Procuraduría indagará si bombardeos en los que murieron menores violaron DIH

Estas muertes han provocado una controversia en el país y críticas al presidente Gustavo Petro, por aprobar estos ataques que condenó con vehemencia cuando estaba en la oposición.

Publicidad

Publicidad

Publicidad