La Procuraduría convocó reunión urgente para dar solución a pleito fiscal entre la Dian y Ecopetrol

La Procuraduría convocó reunión urgente para dar solución a pleito fiscal entre la Dian y Ecopetrol

Ecopetrol tendría un impacto de hasta 33 billones de pesos por cobro del IVA de importaciones de combustibles, por lo que el próximo 19 de noviembre se adelantará la mesa técnica con varias entidades.

