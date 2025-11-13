Ecopetrol y USO adelantan discusión de pliego de condiciones laborales antes de cierre del Gobierno

Antes de que termine el Gobierno del presidente Gustavo Petro, los trabajadores de Ecopetrol van a tener una nueva convención colectiva de trabajo.

Eso es de lo que se trata el anuncio de Ecopetrol y su principal sindicato, la Unión Sindical Obrera (USO), que acordaron anticipar la negociación del pliego de condiciones.

Actualmente, hay una convención vigente, pero en diciembre próximo, la USO la va a negociar y va a presentar un nuevo pliego de peticiones. En ese momento iniciarán las negociaciones, y ya dentro del sindicato están eligiendo cuáles van a ser sus representantes.



¿Qué piden?

En estas negociaciones los sindicatos exigen mejores condiciones para los trabajadores y otra serie de beneficios. Además, Ecopetrol está hoy en día aplicando lo que negocia con la USO a todos los trabajadores de la empresa, y a cambio, la USO recibe el 10 % como cuota sindical.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la empresa y el sindicato, esta decisión se enmarca dentro de la estrategia de relacionamiento laboral y sindical, donde “han logrado acuerdos que reflejan confianza y transparencia”.



Este anuncio llega un día después de que, en una asamblea extraordinaria de accionistas, se aprobara flexibilizar los requisitos para que trabajadores de Ecopetrol puedan ocupar una silla en la Junta Directiva.