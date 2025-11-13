Ganancias de Ecopetrol se desploman en tercer trimestre de 2025

Ecopetrol anunció que sus ganancias cayeron casi 30 % en el tercer trimestre de 2025. La utilidad neta para sus accionistas fue de $2,56 billones, frente a los $3,65 billones del mismo periodo del año pasado.

Según la compañía, esta fuerte caída se debe principalmente a tres factores: bajos precios del petróleo en el mercado internacional, menores ventas de gas y una reducción en la cantidad de crudo exportado.

Los ingresos totales del trimestre también bajaron. Ecopetrol reportó $29,8 billones, un 13,8 % menos que hace un año. El indicador EBITDA, que mide la capacidad operativa de la empresa, fue de $12,3 billones, una caída del 11,8 %.

Pese al resultado, el presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán, aseguró que Ecopetrol ha logrado enfrentar la volatilidad del mercado gracias a planes de ahorro y eficiencia interna.



En producción, Ecopetrol alcanzó 751.000 barriles por día, impulsada por campos como Caño Sur y operaciones en Estados Unidos. El transporte de crudo fue uno de los segmentos más sólidos, con 1,1 millones de barriles movilizados al día, la cifra más alta del último año.

Las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena también tuvieron una mejora operativa, con 429.000 barriles procesados por día. A esto se suma el aporte positivo de ISA y el avance en proyectos de energías renovables, como la puesta en marcha de la granja solar La Iguana.

En el frente tributario, Ecopetrol enfrenta un proceso con la DIAN por el cobro retroactivo de IVA a la importación de combustibles, tema frente al cual la empresa sostiene que tiene argumentos para defenderse.

Al cierre del trimestre, Ecopetrol destacó que su caja se fortaleció y redujo su deuda de corto plazo, aunque las utilidades continúan presionadas por el difícil entorno internacional.