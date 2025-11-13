En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Ganancias de Ecopetrol se desploman en tercer trimestre de 2025

Ganancias de Ecopetrol se desploman en tercer trimestre de 2025

La compañía atribuye las menores utilidades a una caida en el precio del petróleo, menores ventas de gas y a que se exportó una menor cantidad de petróleo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad