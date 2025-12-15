Denuncian incremento en semáforos dañados en Cali que afectan la movilidad

A diario, los caleños denuncian fallas en la red semafórica de la ciudad, afectaciones que en algunos casos terminan en accidentes de tránsito y generan congestión en distintos puntos de Cali.

Los daños en los semáforos, muchos de ellos en intermitencia o fuera de servicio, se presentan con mayor frecuencia en horas de alto flujo vehicular, obligando incluso a la presencia permanente de agentes de tránsito para regular la movilidad.

Frente a esta situación, el concejal Roberto Ortiz manifestó su preocupación por el estado de la red semafórica y cuestionó los resultados de la llamada semaforización inteligente implementada en años anteriores.

“Cada día los semáforos en Cali se siguen dañando; muchos permanecen incluso en intermitencia, lo que ha obligado a desplegar a los agentes de tránsito para regular los cruces. Desde hace años se implementó la llamada semaforización inteligente, que terminó siendo todo lo contrario. Es urgente que se ponga en marcha un nuevo contrato que permita actualizar tecnológicamente la red semafórica de Cali y que, como ocurre en otras ciudades del mundo, funcione de manera sincronizada desde una central”.



Por su parte, Carlos Santacoloma, subsecretario de movilidad sostenible, reconoció las fallas en el sistema y explicó que, un aproximado a 20 intersecciones permanecen fuera de servicio diariamente en la ciudad.

“En promedio, tenemos cerca de 20 intersecciones fuera de servicio diariamente. Esto se debe a tres problemas principales: primero, la vandalización; segundo, las fluctuaciones de voltaje; y tercero, una red semafórica obsoleta. No obstante, la administración actual cuenta con un plan de trabajo para la optimización del sistema semafórico de la ciudad”.

Desde la Alcaldía de Cali se indicó que para el próximo año se espera una inversión significativa en la red semafórica, con el objetivo de corregir las fallas actuales y mejorar la seguridad vial en Cali.