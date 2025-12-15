Cali superó los 1.000 homicidios en 2025; crecen los cuestionamientos a la estrategia de seguridad

Cali cerró la segunda semana de diciembre superando la barrera de los 1.000 homicidios en 2025.

De acuerdo con el balance oficial, a 15 de diciembre se han registrado 1.003 muertes violentas, una cifra que supera la del año anterior, cuando se contabilizaron 946 homicidios en la capital del Valle del Cauca.

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, explicó que esta situación está asociada a disputas por las rentas criminales, lo que ha llevado a la administración distrital a fortalecer su capacidad de respuesta.

“Lo que estamos viendo aquí es una disputa por las rentas criminales. Por eso, el gran esfuerzo que ha hecho Cali ha sido fortalecer su capacidad de reacción en movilidad, comunicación y tecnología, precisamente para atender el crecimiento de las rentas criminales”, señaló el funcionario.



Frente a estas cifras, el concejal Juan Felipe Murgueitio lanzó una fuerte crítica a la actual política de seguridad y pidió correctivos inmediatos.

“1.003 homicidios a 15 de diciembre es un saldo nefasto para la ciudad. Es un resultado vergonzoso, que tiene que generar acciones y consecuencias para los responsables de la estrategia de seguridad. Tiene que haber un cambio en la estrategia y puntos de choque para enfrentar los focos de violencia que hoy en Cali están sin ningún tipo de control”, afirmó el concejal.

Entre tanto, el alcalde de Cali anunció que para el próximo año se contempla una inversión significativa en materia de seguridad, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la percepción de seguridad ciudadana.