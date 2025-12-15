Lluvias disparan casos de dengue en Santander, especialmente en menores de edad

El incremento de las lluvias en Santander ha generado una alerta entre el personal médico por el aumento de casos de dengue, con mayor afectación en niños y jóvenes menores de 18 años. El pediatra infectólogo José Antonio Vargas, de la Fundación Cardiovascular de Colombia, explicó que Bucaramanga y el departamento de Santander son zonas de alta circulación del virus.

Por ello, cualquier cuadro febril acompañado de dolor de cabeza, dolor en los huesos o malestar general debe ser evaluado por un profesional de la salud para descartar dengue.

“El dengue en la mayoría de los casos no es grave, pero hay signos de alarma como dolor abdominal, náuseas o vómito persistente que obligan a consultar de inmediato a urgencias. No es recomendable automedicarse”, señaló el especialista.

Vargas aclaró que el concepto de “dengue hemorrágico” suele ser malinterpretado, ya que el dengue grave no siempre presenta sangrado.



“En algunos casos lo que se presenta es una baja de la presión arterial y compromiso de órganos, lo que dificulta que las personas identifiquen la gravedad de la enfermedad”, explicó.

El médico advirtió que, durante la temporada de vacaciones, los niños tienden a mantenerse activos, lo que puede ocultar los síntomas iniciales, sin embargo, cuando un menor deja de realizar sus actividades habituales, es una señal de alerta. El reposo recomendado puede extenderse entre dos y tres semanas, debido a la afectación muscular que deja la enfermedad.

Entre las principales medidas de prevención, los expertos recomiendan evitar recipientes con agua estancada, usar toldillos, aplicar repelente, vestir ropa de manga larga y extremar cuidados en viajes a zonas rurales, fincas, ríos o balnearios.

Publicidad

En caso de presentar diagnóstico positivo, la hidratación constante es fundamental y cualquier dolor abdominal debe ser evaluado de inmediato, ya que el dengue puede comprometer órganos como el hígado, pulmones, corazón o incluso el cerebro.

De acuerdo con el panorama regional, Santander registra 10.018 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 32 de 2025, ubicándose entre las entidades territoriales con mayor número de casos en el país.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a la prevención y a la consulta oportuna para evitar complicaciones asociadas a esta enfermedad.