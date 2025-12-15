En vivo
Santanderes  / Lluvias disparan casos de dengue en Santander, especialmente en menores de edad

Lluvias disparan casos de dengue en Santander, especialmente en menores de edad

Médicos en Santander advierten un incremento de casos de dengue, especialmente en niños y jóvenes, debido a la temporada de lluvias. Insisten en no automedicarse y acudir de inmediato a consulta médica ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular.

