Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dengue cobra otra vida en Santander, la víctima no acudió a tiempo a un centro asistencial

Dengue cobra otra vida en Santander, la víctima no acudió a tiempo a un centro asistencial

Un hombre de 32 años murió por dengue tras ser remitido a UCI en Floridablanca. Según el secretario de Salud de Barrancabermeja, permaneció varios días con síntomas en casa y se automedicó antes de recibir atención.

