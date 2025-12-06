Dengue cobra otra vida en Santander, la víctima no acudió a tiempo a un centro asistencial

Un hombre de 32 años murió luego de presentar un cuadro crítico de dengue que no pudo ser controlado pese a la atención médica recibida. El paciente ingresó el 4 de diciembre a una IPS privada en Barrancabermeja y posteriormente fue remitido al Hospital del Magdalena Medio, donde los médicos realizaron maniobras para brindarle tratamiento oportuno debido al grave deterioro de su estado de salud.

El secretario de Salud de Barrancabermeja, Andrés Manosalva Camargo, explicó que, según el análisis preliminar, el paciente presentó síntomas durante varios días en su vivienda: “Tenía síntomas y se automedicó, no asistió a su red prestadora de salud; cuando ya fue llevado por familiares, el caso era grave”, señaló el funcionario.

Manosalva reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar la automedicación y acudir de inmediato a una valoración médica ante signos como fiebre persistente, dolor muscular, dolor detrás de los ojos, náuseas o erupciones en la piel.

Ante la severidad del cuadro, el hombre fue trasladado en las últimas horas a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Internacional de Colombia, en Floridablanca, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.



El más reciente informe del Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que Santander permanece en el primer lugar nacional en casos de dengue, con 10.018 contagios reportados hasta la fecha.

Los municipios con mayor número de pacientes son Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja, donde se concentra el brote más activo; 6 municipios están en brote epidémico tipo I y 14 municipios se mantienen en alerta epidemiológica.

En total, en Santander se han notificado 24 muertes probables por dengue, distribuidas en municipios como Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermeja, Cimitarra, Girón, Vélez, Landázuri, Piedecuesta y San Gil. Diez casos han sido confirmados, 12 fueron descartados, 2 continúan en estudio

Las autoridades de salud pidieron a la población no bajar la guardia frente al dengue, reforzar medidas de prevención en las viviendas y buscar atención médica temprana ante los primeros síntomas, pues la automedicación y la consulta tardía pueden agravar rápidamente el cuadro clínico.