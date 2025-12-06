¿Qué palabras traemos de nuestros padres? En Blu Jeans, programa 6 de diciembre de 2025

El programa del sábado, 6 de diciembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:



En Un columnista nos contó, se habló acerca de por qué sentimos que cada vez la navidad llega más pronto con respecto a cuando eramos niños, e invita a

se habló acerca de por qué sentimos que cada vez la navidad llega más pronto con respecto a cuando eramos niños, e invita a En el Tema Central, se habló con el escritor, periodista y director del programa Comunicación Social y Periodismo de la Universidad La Gran Colombia Amílkar Hernández sobre el diccionario generacional.

se habló con el escritor, periodista y director del programa Comunicación Social y Periodismo de la Universidad La Gran Colombia Amílkar Hernández sobre el diccionario generacional. En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la ropa interior.

se comentó sobre los mitos de la ropa interior. En Historia de viajes, se habló sobre el turismo de fin de año en Medellín: Medellín en Vivo.

Escuche el programa completo aquí: