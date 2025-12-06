¿Qué palabras traemos de nuestros padres? En Blu Jeans, programa 6 de diciembre de 2025

El programa del sábado, 6 de diciembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:
- En Un columnista nos contó, se habló acerca de por qué sentimos que cada vez la navidad llega más pronto con respecto a cuando eramos niños, e invita a
- En el Tema Central, se habló con el escritor, periodista y director del programa Comunicación Social y Periodismo de la Universidad La Gran Colombia Amílkar Hernández sobre el diccionario generacional.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la ropa interior.
- En Historia de viajes, se habló sobre el turismo de fin de año en Medellín: Medellín en Vivo.
Escuche el programa completo aquí: