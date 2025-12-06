Zulma Guzmán estaría relacionada con la muerte de la mamá de una de las niñas envenenadas en Bogotá

Bogotá sigue conmocionado desde que se confirmó la muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout, quienes fallecieron tras ingerir frambuesas contaminadas con talio. El producto llegó a su casa como un regalo entregado por un mensajero y, después de consumirlo, en cuestión de días las dos niñas murieron, mientras una tercera menor continúa luchando por su vida.

Ante esta tragedia, la principal sospechosa es Zulma Guzmán Castro, reconocida por fundar la plataforma de carsharing Car-B y por su participación en Shark Tank Colombia. Su nombre apareció en la investigación de la Fiscalía luego de que se revelara su conexión con la familia involucrada.



Motivos que investiga la Fiscalía por envenenamiento con talio

La Fiscalía entregó nuevos detalles e hipótesis que explicarían los motivos por los cuales Guzmán habría envenenado a la familia. Según las autoridades, la empresa de mensajería recibió instrucciones específicas para la entrega del paquete. Además, Guzmán realizó dos compras por internet: una el 25 de abril y otra al día siguiente.

La relación entre ella y la familia habría surgido por un amor clandestino. De acuerdo con el ente acusador, la empresaria sostenía una relación sentimental con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas, lo que establecería una conexión directa con la familia.

Zulma Guzmán estaría involucrada en la muerte de esposa

El caso tomó un giro más complejo luego de que la Fiscalía revelara que hace dos años falleció la esposa de Juan de Bedout. De acuerdo con el ente investigador, su muerte también podría estar relacionada con el consumo de talio, un detalle que une el caso de las niñas con un posible crimen previo. Esta coincidencia llevó a las autoridades a considerar a Zulma Guzmán como posible responsable en ambos hechos, ampliando el panorama de la investigación.

La hipótesis de la Fiscalía apunta a un crimen premeditado, cometido con un tóxico que tarda entre 36 y 48 horas en mostrar síntomas. Las autoridades confirmaron que las menores tenían una alta concentración de talio en sus cuerpos.



Así fue la entrega del paquete en el caso de talio en Bogotá

El 4 de abril de 2025, en un apartamento del barrio Rosales, en el norte de Bogotá, tres estudiantes del colegio Los Nogales se reunieron para jugar y preparar galletas. Durante la tarde llegó un domicilio con frambuesas cubiertas de chocolate, un regalo dirigido a la familia.

Las niñas probaron las frutas, al igual que un joven de 21 años que las acompañaba, hermano de una de ellas. Durante la madrugada, todos empezaron a presentar síntomas como vómito, náuseas y un fuerte dolor abdominal.

La familia decidió trasladarlos a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos médicos, dos de las menores —Inés de Bedout y Emilia Forero— fallecieron entre el 5 y el 9 de abril.



¿Que es el Talio?

El talio (Tl) es un metal pesado altamente tóxico, sólido, inodoro e insípido. Aunque se utilizó en raticidas y algunos medicamentos, su uso está restringido por su peligrosidad. Se absorbe con facilidad y afecta múltiples sistemas del cuerpo. Su intoxicación provoca alopecia severa, neuropatía periférica, problemas gastrointestinales, daño renal, fallo multiorgánico e incluso la muerte.