Romance sería la razón de envenenamiento con talio a niñas en Bogotá: esto se sabe

Bogotá sigue atrapada entre la tristeza y la incertidumbre tras la muerte de Emilia Forero e Inés de Bedout, quienes fallecieron luego de consumir frambuesas contaminadas con talio. El producto llegó a su casa como un supuesto regalo, entregado por un mensajero, y terminó convirtiéndose en el centro de un caso que ha estremecido a la ciudad. Las niñas murieron en cuestión de días y una tercera menor continúa luchando por su vida.



¿Qué dijo el mensajero que entregó las frambuesas contaminadas?

Hacia las 6:30 de la tarde del 3 de abril de 2025, el mensajero llegó a la vivienda de la familia De Bedout para entregar un paquete que —según le dijeron— debía ser recibido como un regalo. Desde Noticias Caracol se confirmó que el domiciliario tuvo que ir dos veces al lugar, pues en la primera ocasión no lograron recibirle el envío.

A través de videos de cámaras de seguridad, la Fiscalía ubicó al repartidor y logró entrevistarlo. Según su testimonio, el paquete lo habría entregado una mujer que sería amiga cercana de Zulma Guzmán Castro, señalada como la principal responsable del doble homicidio. El mensajero aseguró que solo cumplió con las instrucciones proporcionadas por la empresa de mensajería.

Días después de recibir las frambuesas, las niñas empezaron a presentar síntomas de intoxicación y fueron hospitalizadas. A pesar de los esfuerzos médicos, dos de ellas murieron y una permanece en estado crítico.

¿Cuál sería el móvil detrás del envío del paquete?

La Fiscalía entregó la pieza que faltaba para entender el caso y expuso la hipótesis que explicaría por qué Zulma Guzmán Castro habría enviado un paquete de frambuesas con talio. De acuerdo con las autoridades, la empresa de mensajería recibió instrucciones específicas para la entrega, lo que apuntaría a que Guzmán orquestró el envío de manera deliberada. Ella es conocida por ser la fundadora de la plataforma de carsharing Car-B.

Los registros muestran que Guzmán realizó dos compras por internet: la primera el 25 de marzo y la segunda al día siguiente. Pero detrás de estas acciones habría un motivo más profundo: un romance clandestino. La Fiscalía afirmó que la empresaria sostenía una relación sentimental con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas. Ese vínculo explicaría la conexión directa entre Guzmán y la familia. De hecho, la propia implicada confirmó la relación.



¿Hay otro homicidio relacionado con Zulma Guzmán?

El caso tuvo un giro aún más inquietante cuando se conoció que la muerte de las niñas no sería el único hecho que investigan las autoridades. Medios nacionales revelaron que la Fiscalía abrió una nueva línea de investigación por la muerte de la esposa de Juan de Bedout, ocurrida hace dos años y también aparentemente causada por ingesta de talio.

La magnitud del caso crece mientras Bogotá intenta asimilar una tragedia que dejó preguntas abiertas, un dolor profundo y un expediente que ahora podría incluir más de una víctima.