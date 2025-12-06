León XIV dice que el Vaticano no será "espectador silencioso" ante violaciones de derechos

El papa León XIV dejó un mensaje contundente durante una audiencia en el Vaticano con los nuevos embajadores acreditados ante la Santa Sede. En un tono firme, aseguró que el Vaticano “no será un espectador silencioso ante las graves desigualdades, injusticias y violaciones de los derechos humanos” que afectan a un mundo cada vez más fracturado. Su intervención se centró en el papel que la Iglesia quiere asumir en un contexto global marcado por conflictos, tensiones sociales y profundas brechas humanitarias.

El pontífice reunió a los representantes diplomáticos de países como Uzbekistán, Moldavia, Bahréin, Sri Lanka, Pakistán, Liberia, Tailandia, Lesoto, Sudáfrica, Fiyi, Micronesia, Letonia y Finlandia, a quienes les reiteró que la diplomacia vaticana continuará enfocada en la defensa de los más vulnerables.



Diplomacia vaticana y compromiso multilateral: un llamado a revitalizar organismos internacionales

León XIV insistió en que la cooperación entre la Santa Sede y cada uno de los países presentes es clave para fortalecer el compromiso multilateral. Según dijo, es urgente revitalizar los organismos internacionales creados para resolver disputas entre naciones, especialmente ahora, cuando la tensión geopolítica aumenta y los mecanismos de diálogo parecen desgastados.

El papa también pidió a los embajadores trabajar de manera conjunta para visibilizar las situaciones de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad y suelen ser ignorados por la comunidad global. Para él, la diplomacia debe “servir al bien de la humanidad”, poniendo en el centro a los pobres y a quienes han sido empujados a los márgenes.



Paz activa y puertas de diálogo: la visión del pontífice

Durante el encuentro, León XIV recordó su mensaje al cuerpo diplomático en mayo, cuando afirmó que la paz es “un don activo y exigente” que se construye desde el corazón. Aseguró que esta visión hoy es más urgente que nunca, pues la fragmentación política y las tensiones internacionales continúan profundizándose y afectando las relaciones entre los pueblos.

El papa expresó a los diplomáticos el respaldo total de la Secretaría de Estado y les pidió que su misión contribuya a abrir nuevas puertas de diálogo. Su llamado final fue a fomentar la unidad y avanzar hacia la paz que, según subrayó, es un anhelo común de toda la familia humana.



Con este mensaje, León XIV marcó una posición clara: el Vaticano no tendrá un papel pasivo frente a las crisis del mundo contemporáneo, sino que buscará ser un actor activo en la defensa de la dignidad humana y la construcción de soluciones.