En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / León XIV dice que el Vaticano no será "espectador silencioso" ante violaciones de derechos

León XIV dice que el Vaticano no será "espectador silencioso" ante violaciones de derechos

eón XIV insistió en que la cooperación entre la Santa Sede y cada uno de los países es clave para fortalecer el compromiso multilateral.

Publicidad

Publicidad

Publicidad