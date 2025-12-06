En vivo
IDU comienza la construcción de un nuevo puente bicipeatonal sobre la Av. Boyacá con Calle 86A

IDU comienza la construcción de un nuevo puente bicipeatonal sobre la Av. Boyacá con Calle 86A

La construcción beneficiará a 57.000 ciclistas y a 37.000 peatones que utilizan este corredor diariamente junto al canal Salitre, en la localidad de Engativá. La construcción actual no cumple con las normas de accesibilidad ni de sismorresistencia.

