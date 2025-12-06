IDU comienza la construcción de un nuevo puente bicipeatonal sobre la Av. Boyacá con Calle 86A

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) inició la construcción de un nuevo puente bicipeatonal en la Avenida Boyacá con Calle 86A, al costado norte del centro comercial Titán Plaza. La razón por la que se hace esta obra es que el puente actual, construido en 2001, no cumple con la normativa vigente de accesibilidad ni con la de sismorresistencia de 2010.

El nuevo corredor tendrá una longitud de 227 metros, incluirá rampas de acceso y un ancho útil de 6,25 metros. Esto permitirá la segregación de los flujos peatonales y de biciusuarios, teniendo un carril para cada uno, mejorando así la seguridad de dichos actores viales. El puente también tendrá ajustes en las pendientes para cumplir con la norma actual (la cual es del 8 %) y facilitar el acceso de personas con movilidad reducida.

Frente al desmonte del actual puente, el director del IDU, Orlando Molano, aseguró que “tenemos que trabajar día y noche, por lo menos tres semanas, de 10:30 de la noche a 4:30 de la mañana. En ese periodo tendremos solamente un carril en la Boyacá en los dos sentidos. En las mañanas volverán los tres carriles por sentido a funcionar”.

Las actividades de desmonte comenzaron en la noche del pasado viernes 5 de diciembre y la madrugada de este sábado 6 de diciembre. Estas continuarán hasta el 7 de diciembre con el primer tramo. El segundo tramo seguirá durante ocho días para desmontar el tramo occidental y luego, durante otros ocho días, se desmontará el tramo oriental.



La obra está a cargo del Consorcio Ciclopuente Boyacá, tiene un costo que supera los $46.260 millones y se proyecta su entrega para el segundo semestre de 2026.