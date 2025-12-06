Tres capturados tras hurtar un tractocamión con 29 motocicletas en Santa Bárbara, Antioquia

Tras la denuncia por parte de la concesión Pacífico 1 y como parte de los operativos este puente festivo en Antioquia, las autoridades capturaron a tres personas que minutos antes robaron un camión valorado en 160 millones de pesos y 29 motocicletas que eran transportadas en este, de diferentes líneas de la marca AKT.

El operativo se desarrolló en la vía que conecta a Medellín con La Pintada, en el sector Versalles del municipio de Santa Bárbara, donde fueron sorprendidos Miguel Ángel Zuluaga Restrepo, Daniela Esther Ruiz Pacheco y Jefersson Andres Arenas Alzate, a quienes las autoridades les incautaron tres celulares, un dispositivo inhibidor de señal de 24 antenas y un dispositivo K18 localizador de señales antidetector multifunciones, con una antena.

Habitantes de Yarumal, Antioquia saquearon un camión que se volcó en la troncal que conduce a la Costa Atlántica. pic.twitter.com/NMybERc2Ri — Julián Vásquez (@Julian_VasquezP) December 5, 2025

Según la Policía, Arenas Alzate registra anotaciones por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y fuga de presos.

"Tenemos una recuperación de un vehículo, un tractocamión, el cual transportaba motocicletas, 26 motocicletas, si no me falla la memoria en este momento, y en flagrancia se logra capturar a tres personas que querían cometer este hurto. Esto es lo que llamamos también piratería terrestre. Entonces, todos estamos trabajando para evitar que se presente ese hurto a la cadena de suministro", manifestó a Blu Radio la general Susana Blanco, comandante de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía.



Blanco destacó que frente al hurto de carga tienen una red integral de seguridad en el transporte, llamado Ristra, pero indicó que es fundamental la denuncia oportuna para ubicar a los responsables de estos actos de piratería en las vías.

Frente a saqueos, este es el segundo caso que se registra esta semana en Antioquia, pues en el municipio de Yarumal un camión habría perdido el control y se volcó sobre la carretera, hecho que no pasó desapercibido en la zona y por eso en cuestión de minutos unos 50 ciudadanos llegaron al sitio y hurtaron el concentrado para animales que llevaba este vehículo.