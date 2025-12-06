Resultado Dorado Mañana último sorteo hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

El Dorado Mañana se mantiene como una de las opciones de chance más populares y confiables en Colombia. Para miles de jugadores, dejó de ser solo una apuesta matutina y se convirtió en un ritual diario lleno de expectativa, transparencia y la ilusión de iniciar el día con buena fortuna.

Resultado de Dorado Mañana hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 6 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

Este sorteo destaca por ofrecer múltiples formas de apostar, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estilo y presupuesto. Entre las opciones disponibles se encuentran:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado

4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta

3 cifras directo: 400 veces el valor jugado

3 cifras combinado: 83 veces la apuesta

2 cifras (pata): 50 veces el valor apostado

1 cifra (uña): 5 veces el valor jugado

Esta variedad convierte al juego en una alternativa flexible tanto para apostadores ocasionales como para quienes siguen el sorteo día tras día.



¿A qué hora se realiza el sorteo?

El Dorado Mañana se sortea de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo para todo el país. No se realiza los domingos ni festivos, por lo que muchos jugadores consideran este horario como una cita fija para iniciar la jornada atentos a los resultados.



Cómo reclamar un premio de El Dorado Mañana

El proceso de cobro es claro y sencillo. De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en un punto autorizado. Para realizar el trámite, la persona debe:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original, sin enmendaduras y con el reverso diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

El Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos más representativos del país. Su variedad de apuestas, transparencia y premios convierten cada día en una nueva oportunidad para ganar. Consultar los resultados a tiempo y seguir el proceso oficial de cobro asegura una experiencia segura y confiable para todos los apostadores.