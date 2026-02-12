En vivo
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Polémica en Olímpicos de Invierno: expulsan a ucraniano por casco con fotos de atletas fallecidos

Polémica en Olímpicos de Invierno: expulsan a ucraniano por casco con fotos de atletas fallecidos

El COI le había ofrecido la posibilidad de lucir un brazalete negro en vez de ese casco, pero el deportista rechazó la posibilidad y el miércoles entrenó con él en su cabeza.

