Polémica en Olímpicos de Invierno: expulsan a ucraniano por casco con fotos de atletas fallecidos

El Tribunal Arbitral del Deporte descalificó de los Juegos Olímpicos de Invierno al abanderado de Ucrania, Vladyslav Heraskevych, por portar un casco con fotos de atletas ucranianos muertos en el conflicto con Rusia.

La polémica comenzó esta semana, cuando el atleta se mostró reticente a dejar de usar el casco. Esa postura llevó al Comité Olímpico Internacional a proponerle portar un brazalete negro en lugar del casco; sin embargo, el ucraniano rechazó la propuesta.

Tras conocerse la decisión de su descalificación, Heraskevych publicó un mensaje en Instagram en el que escribió: “Es el precio de nuestra dignidad”. El deportista, que competía en la disciplina de skeleton, iba a participar por tercera vez en unos Juegos Olímpicos.

Vladyslav Heraskevych con su caso que muestra a deportistas muertos por la guerra Foto: AFP

Por su parte, el Comité Olímpico Internacional indicó en un comunicado que el atleta fue sancionado por rehusarse a “aceptar las reglas del COI en materia de expresión de los atletas”. El texto también explicó que transgredió el artículo 50 de la Carta Olímpica, que dispone que “ninguna manifestación ni propaganda política, religiosa o racial serán autorizadas en las sedes de los juegos u otras zonas olímpicas”.



La iniciativa de Heraskevych fue respaldada por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien publicó un mensaje en su cuenta de Telegram contextualizando el gesto del casco.

El deportista presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte.

“El requerimiento es contra la decisión de los jueces de la IBSF (Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton) sobre la intención de Heraskevich de llevar en la competición un casco con retratos de deportistas ucranianos que han perdido la vida en la guerra, lo que ha sido considerado como incompatible con la Carta Olímpica”, indicó el TAS en un comunicado. El recurso fue presentado ante la cámara ad hoc que el tribunal constituye en cada edición de los Juegos para decidir rápidamente sobre los litigios olímpicos.

En lo deportivo, Heraskevych tenía opciones de medalla, ya que en el pasado Mundial había logrado la cuarta posición.