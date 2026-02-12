En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / El 2025 cerró con la cifra más baja de desempleo desde el 2001, según el Dane

El 2025 cerró con la cifra más baja de desempleo desde el 2001, según el Dane

Las ciudades con menor informalidad fueron Bogotá, Manizales y Medellín, y entre las ciudades con mayor informalidad se encuentran Sincelejo, Valledupar y Cúcuta siendo los hombres ocupados informales quienes registran la cifra más alta.

Publicidad

Publicidad

Publicidad