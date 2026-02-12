En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / "Estamos en modo pandemia, sin estar": crítica de BanRep al Gobierno por nueva emergencia económica

"Estamos en modo pandemia, sin estar": crítica de BanRep al Gobierno por nueva emergencia económica

El codirector aseguró que, si no hay balance entre ingresos y gastos, la entidad tendría que actuar, pues su naturaleza es ‘contra cíclica’.

Banco de la República
Banco de la República es el encargado del funcionamiento de Bre-B
Foto: Banco de la República
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad