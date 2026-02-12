"Estamos en modo pandemia, sin estar": crítica de BanRep al Gobierno por nueva emergencia económica

El Banco de la República se pronunció frente al nuevo decreto económico anunciado por el Gobierno nacional, que ya avanza como proyecto y que podría convertirse en realidad. Aunque la entidad reiteró su carácter técnico, apolítica e independiente frente a las decisiones del Gobierno, dejó claro que existe inquietud por el rumbo actual de las finanzas públicas del país.

“Lo que sí nos importa a nosotros es que haya un balance entre ingresos y gastos fiscales. Personalmente siento que no se está logrando en muchos años. Hoy en día Colombia está gastando a un ritmo bastante acelerado y no está recaudando al ritmo que se requiere”, mencionó Mauricio Villamizar, codirector del Banco de la República.

Villamizar también advirtió que actualmente no se está alcanzando un balance adecuado entre los ingresos y los gastos del Estado. “Estamos casi como en modo pandemia sin estar en una pandemia”, afirmó el directivo, al comparar la coyuntura actual con el periodo de emergencia sanitaria que se vivió años atrás, cuando el Gobierno debió expandir de manera significativa el gasto para enfrentar la crisis.

Además, señalaron que uno de los principales riesgos se presenta cuando la política fiscal, es decir, las decisiones relacionadas con el gasto público y los impuestos, no está alineada con la política monetaria que dirige el Banco. En ese escenario, advirtieron, la autoridad monetaria se ve obligada a intervenir para compensar los desequilibrios.



BLU Radio // Banco de la República // Foto: Banrepublica

El codirector del Banco de la República recordó que su mandato es actuar de manera contra cíclica, es decir, enfriar la economía cuando hay presiones inflacionarias o estimularla en momentos de desaceleración, con el fin de mantener la estabilidad económica en el país. Sin embargo, subrayó que esa tarea se vuelve más compleja cuando no hay coherencia entre las decisiones fiscales y monetarias.

El pronunciamiento se da en un momento clave para la política económica del país, en el que el Gobierno busca obtener recursos para atender las emergencias de las lluvias atípicas en el país, que ha dejado grandes afectaciones especialmente en el departamento de Córdoba.