Recicladores bloquean vías en Bogotá: 12 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 12 de febrero de 2026:



Graves alteraciones de orden público en el departamento de Arauca , donde el ELN habría lanzado ataques con drones cargados con explosivos contra la fuerza pública.

, donde el ELN habría lanzado ataques con drones cargados con explosivos contra la fuerza pública. Se registran bloqueos en dos puntos de Bogotá , por protestas de recicladores contra el Gobierno nacional.

, por protestas de recicladores contra el Gobierno nacional. Se registra un plan tortuga de Migración Colombia que retrasa la entrada y salida de pasajeros internacionales en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín.

que retrasa la entrada y salida de pasajeros internacionales en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín. Se conocen nuevos detalles sobre el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte en el norte de Bogotá.

Escuche el programa completo aquí: