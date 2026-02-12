Recicladores bloquean vías en Bogotá: 12 de febrero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 12 de febrero de 2026:
- Graves alteraciones de orden público en el departamento de Arauca, donde el ELN habría lanzado ataques con drones cargados con explosivos contra la fuerza pública.
- Se registran bloqueos en dos puntos de Bogotá, por protestas de recicladores contra el Gobierno nacional.
- Se registra un plan tortuga de Migración Colombia que retrasa la entrada y salida de pasajeros internacionales en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín.
- Se conocen nuevos detalles sobre el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte en el norte de Bogotá.
Escuche el programa completo aquí: