En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Nunca más niños y niñas reclutados en Colombia”: llamado de la sociedad en Día de las Manos Rojas

“Nunca más niños y niñas reclutados en Colombia”: llamado de la sociedad en Día de las Manos Rojas

En la conmemoración del Día internacional de las Manos Rojas, la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá se convirtió en un escenario de memoria y denuncia. Cada 20 horas, en Colombia, un niño, niña o adolescente es reclutado o utilizado por grupos armados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad