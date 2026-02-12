“Nunca más niños y niñas reclutados en Colombia”: llamado de la sociedad en Día de las Manos Rojas

Entre 2023 y 2024 el reclutamiento aumentó un 64 %. De acuerdo con el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de Coalico durante 2025 se han verificado 292 eventos de conflicto armado que implicaron afectaciones directas a más de 379.000 niñas, niños y adolescentes en el país.

Además, entre 2019 y 2024 más de 1.200 menores fueron sacados de sus hogares y colegios para ser utilizados en la guerra.

El reclutamiento ya no ocurre únicamente en zonas rurales. La práctica se ha transformado y hoy también se traslada a redes sociales como TikTok y Facebook, que se han convertido en canales de captación.

“En general vemos un aumento de más del 300% entre 2024 y 2025 y específicamente por las nuevas modalidades que hoy utilizan todos los grupos. Se han detectado más de 675 cuentas que tienen incluso alcances en algunos casos de 4,5 visualizaciones en donde los niños son manipulados con falsas expectativas a través de cirugías, oportunidades económicas y que luego terminan encontrándose con una trampa”, asegura Felipe Cortés, director de incidencia de Save the Children.



La directora del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, hizo un llamado directo a los grupos armados para devuelvan a los más de 700 niños, que según señala, aún permanecen en sus filas.

“A los frentes de Alberto Ramos, a Jaime Martínez, a los que todavía continúan en el conflicto armado con base en unos criterios de comercio ilegal también, que entreguen los niños, o sea, hacemos el llamado no solo para que nos recluten, que es el llamado de toda la manada, como lo hemos llamado, cuando la manada se une, la guerra se detiene, sino para que nos devuelvan los que tienen”.

Luz Amanda Guzmán, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá asegura que el riesgo no es solo en las zonas rurales. Está problemática no es ajena a la capital del país.

Publicidad

“Bogotá tiene en su sistema alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, tiene alertadas las localidades de Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar, pero también zonas céntricas como Los Mártires y Santa Fe. Entonces, toda nuestra actividad distrital se concentra en priorizar estos puntos y brindar toda la oferta, reflexión, pero también las rutas de atención a niños y niñas para que conozcan que esto es un delito”, aseguró.

Distintas organizaciones advierten que, aunque hay acciones del Gobierno, no han sido suficientes.

“El gobierno, ha hecho sus esfuerzos para contribuir, pero vemos que es un flagelo que sigue afectando a los niños y a las niñas. Entonces, debemos seguir uniendo fuerzas, seguir trabajando, llegar a esos sitios más distantes en la ruralidad, que es donde más se ven afectados”, subraya Fedra Rubio, gerente de advocacy de World Vision Colombia.

Publicidad

Desde el Gobierno nacional, Lourdes Castro, consejera presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, reconoce que permitir que los niños sigan en la guerra es perpetuar el conflicto.

“Una sociedad que no logre y un Estado trabajando en conjunto que no logremos arrebatar a nuestros niños, niñas y adolescentes de las dinámicas de violencia y de conflicto armado, seguiremos perpetuando el conflicto y no lograremos ese tránsito a la paz que anhelamos todos y todas las colombianas. Por eso hoy tenemos que decir duro, a voz en cuello, desde todos los rincones del país, alto hay nunca más niños y niñas reclutados en Colombia.

Las manos pintadas de rojo que hoy se levantaron en el centro de Bogotá representan la urgencia de frenar una realidad que sigue arrebatándole la infancia a cientos de menores en distintas regiones del país.

