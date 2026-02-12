En vivo
Antioquia  / Zonas rurales de Anorí se están quedando sin docentes por situación de orden público

Zonas rurales de Anorí se están quedando sin docentes por situación de orden público

El municipio donde recientemente asesinaron dos policías y ha sido epicentro de desplazamientos, explosivos en zonas rurales y presencia de grupos armados, ahora tiene problemas en las aulas de clase.

