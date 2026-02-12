Zonas rurales de Anorí se están quedando sin docentes por situación de orden público

La localidad que hace menos de una semana fue noticia por el asesinato de dos policías en pleno casco urbano, la desactivación de cuatro artefactos explosivos en las últimas horas en zona rural, ahora enfrenta otra problemática. Se trata de Anorí, nordeste del departamento de Antioquia, que atraviesa una compleja situación de seguridad que no solo afecta el orden público, ahora tiene en una preocupante situación a cientos de padres de familia que aseguran que en el municipio no hay docentes para sus hijos.

La denuncia la hacen especialmente habitantes de las veredas, en donde las instituciones educativas no cuentan con el personal educativo necesario para dar un proceso de educación adecuado a sus alumnos. Los docentes del departamento no están aceptando las plazas educativas debido a la situación de seguridad del municipio.

Ejército Nacional

Los sectores que más están sintiendo el impacto son la vereda Medifalda, Vereda el Limón y Madre Seca. Son más de siete maestros que hacen falta en estas sedes educativas, por lo que más de ochenta niños están desescolarizados y tratan de mantenerse al día en el calendario escolar a través de talleres realizados en sus casas.

Por lo pronto estudiantes y padres de familia de estas zonas rurales, esperan que la administración municipal y la autoridad departamental puedan reunirse para que encuentren una solución a esta situación y que los niños y niñas del municipio puedan regresar a las aulas de clase.



Es importante resaltar que el municipio de Anorí no cuenta con autonomía en su secretaría de educación, es decir, depende del ente departamental para resolver este tema. Desde Blu Radio se contactó a la Secretaría de Educación de Antioquia y confirmaron que en las próximas horas se pronunciarán al respecto.