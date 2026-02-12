Ejército destruyó cuatro artefactos explosivos instalados por el ELN en Anorí, Antioquia

Soldados de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional lograron ubicar cuatro artefactos explosivos que fueron instalados a cerca de 500 metros del corregimiento Charcón de Liberia, en el municipio de Anorí, Nordeste del departamento de Antioquia.

Según mencionaron desde las Fuerzas Militares, los explosivos fueron destruidos de manera controlada por personal especializado del Batallón de Infantería Liviana Batalla de Bomboná, luego de determinar que, al parecer, los elementos fueron instalados por integrantes del Frente Capitán Mauricio del ELN.

A pesar de este resultado operacional se mantiene la alerta en el municipio de Anorí, luego de que hace apenas cuatro días fueran asesinados dos subintendentes de la Policía Nacional, en una acción perpetrada por el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y por el que ya fue abatido alias 'Venezuela', que estaría detrás de este crimen.

Hay que mencionar que ya se ha vuelto recurrente para el Ejército Nacional encontrarse aparatos explosivos en esta zona del Nordeste antioqueño, ya que hace unos días había destruido seis artefactos instalados por las disidencias y que contaban con un método de activación por radiofrecuencia.



Por ahora, las autoridades a nivel departamental y la Fuerza Pública buscan fortalecer los operativos en esta zona para poder mitigar los posibles riesgos que se generan con este tipo de explosivos y que eventualmente pueden generar graves daños tanto en uniformados como en la misma población civil.