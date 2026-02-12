En vivo
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Antioquia  / Ejército destruyó cuatro artefactos explosivos instalados por el ELN en Anorí, Antioquia

Ejército destruyó cuatro artefactos explosivos instalados por el ELN en Anorí, Antioquia

En menos de un mes han sido ubicados en este municipio, por lo menos, 10 explosivos que tenía como objetivo atentar contra la población o la Fuerza Pública.

