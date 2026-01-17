Ejército destruyó seis artefactos explosivos en Anorí, Antioquia: responsabilizan a disidencias

En el Nordeste de Antioquia y en medio de operaciones militares, tropas de la brigada 14 del Ejército ubicaron y destruyeron seis artefactos explosivos improvisados y un medio de lanzamiento sobre las vías que comunican al municipio de Anorí con Medellín y la localidad de Campamento.

Según indicaron las fuerzas militares, tras identificar estos artefactos activaron el protocolo para adelantar su destrucción de manera controlada, pues fueron dejados sobre un corredor vial por donde, de manera constante, se moviliza la población civil. Al respecto de quienes serían los responsables se refirió el teniente coronel Carlos Alonso Romero, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.42 Batalla de Bomboná.

"Estos artefactos explosivos fueron presuntamente instalados por el grupo armado organizado residual bloque Magdalena Medio, estructura 36. Cabe resaltar que el procedimiento fue realizado por nuestros hombres expertos en explosivos utilizando todos los protocolos de seguridad pertinentes", indicó.

Estos elementos contaban con un método de activación por radiofrecuencia y fueron ubicados a una distancia de 10 metros uno del otro, lo que requirió el cierre de las vías para su destrucción controlada por parte del Equipo de Explosivos y Demoliciones EXDE.



"El Ejército Nacional denuncia este tipo de acciones terroristas que ponen en riesgo la vida e integridad de la población civil, violando los derechos humanos e infringiendo lo establecido en el derecho internacional humanitario por el uso de estas armas no convencionales", indicó la Séptima División del Ejército en un comunicado.

Otra alerta reciente con explosivos

Este viernes, el Ejército frustró un atentado terrorista en inmediaciones de la vía Medellín – Costa Atlántica, al ubicar, en zona rural de Valdivia, varios elementos explosivos al parecer pertenecientes al ELN.

El hallazgo se produjo puntualmente a la altura de la vereda Palomas, donde soldados encontraron un cilindro de 40 libras, una granada IM26, 600 metros de cordón detonante, 350 metros de mecha de seguridad y un chaleco de uso privativo de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con la Brigada 11, con estos elementos explosivos, al parecer, el ELN pretendía atentar contra la población civil y miembros de la Fuerza Pública y, de paso, afectar la movilidad en el sector.