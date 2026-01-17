En vivo
Ejército destruyó seis artefactos explosivos en Anorí, Antioquia: responsabilizan a disidencias

Ejército destruyó seis artefactos explosivos en Anorí, Antioquia: responsabilizan a disidencias

Este nuevo hecho se suma al registrado en Valdivia en las últimas horas, donde tropas frustraron un atentado también con explosivos en la vía a la Costa Caribe.

