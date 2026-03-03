Intentó escapar de un retén, atropelló a policía y así fue capturado: quedó grabado en Bogotá

Un conductor fue capturado tras intentar escapar de un retén, atropellar a un uniformado de la Policía de Tránsito y causar daños a una motocicleta oficial cerca del terminal de transporte de Bogotá. El incidente, registrado en video, terminó con la detención del hombre, quien ahora enfrenta cargos por agresión a servidor público y daño en bien ajeno.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 3:30 de la tarde, cuando el ciudadano decidió evadir un puesto de control vial. Ante la maniobra, un agente de tránsito inició la persecución en su motocicleta oficial, logrando alcanzarlo unas cuadras más adelante para ordenarle que se detuviera.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hombre ignoró la señal de pare y embistió al uniformado con su vehículo. El impacto fue de tal magnitud que la motocicleta quedó atrapada debajo del carro; no obstante, el policía logró reaccionar a tiempo y saltar para evitar heridas de gravedad.

Tras el atropello, el conductor opuso resistencia activa a la autoridad, lo que obligó a la intervención de varios uniformados para reducirlo y hacer efectiva la captura. La Policía de Tránsito confirmó que el implicado ya se encuentra en proceso de judicialización bajo los cargos de agresión a servidor público y daño en bien ajeno.



Mediante un comunicado oficial, la institución rechazó de forma tajante el comportamiento del civil. Insistió en que no se admitirán estas situaciones y se rechaza cualquier agresión contra los funcionarios de la Policía Nacional.