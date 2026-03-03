En vivo
Intentó escapar de un retén, atropelló a policía y así fue capturado: quedó grabado en Bogotá

El conductor que atropelló a un policía cerca a la Terminal del Salitre tras evadir un retén fue capturado y será procesado por violencia contra servidor público.

Capturan a conductor que atropelló a un policía para evadir retén en Bogotá
Foto: captura de video
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

