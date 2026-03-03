Más de 35.000 militares custodiarán elecciones del 8 de marzo en la región Caribe

A pocos días de las elecciones de este 8 de marzo, la Fuerza Pública confirmó un amplio despliegue de seguridad en los 266 municipios de la región Caribe, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con tranquilidad.

En total, más de 35.000 hombres y mujeres de las fuerzas militares estarán distribuidos en toda la región norte del país , donde el censo electoral se acerca a los 10 millones de votantes, según indicó el mayor general Juan Carlos Correa, inspector general de las Fuerzas Militares, quién estuvo en Barranquilla liderando una jornada de coordinación entre el Comando Conjunto N.º 1, las divisiones del Ejército, la Fuerza Naval del Caribe y la Policía Nacional.

“Aquí en esta región que tiene ocho departamentos, 266 municipios y casi 10 millones de censo electoral, hemos desplegado más de 35 000 hombres y mujeres, más de 15 aeronaves de diferente tipo y más de 30 elementos fluviales y navales que dan la garantía de esa seguridad a nivel regional. Por eso también los queremos invitar a presentar este escenario para que denuncien. Estamos aquí para fortalecer la seguridad de manera conjunta y coordinada, como le he comentado anteriormente”, expresó el oficial.

El oficial hizo un llamado directo a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad que pueda afectar la jornada democrática. Recordó que la línea 157 está habilitada para reportar delitos electorales; el 165 para alertar sobre posibles actos terroristas; y el 147 para denunciar casos de extorsión o secuestro.



“La seguridad de las elecciones es un compromiso de todos”, reiteró el general, al señalar que la Fuerza Pública trabaja de manera articulada con la Registraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.