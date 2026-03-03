De motores Euro II al primer bus eléctrico: así cambió la cara de TransMilenio en Bogotá

En el marco del aniversario del sistema TransMilenio, la firma Scania conmemoró su trayectoria en la capital colombiana. Desde la llegada de los primeros 196 vehículos Euro II en 2004, la marca ha evolucionado hasta la incorporación del primer bus eléctrico K230 BEV en 2025. Este avance ha permitido una reducción de hasta el 95% en la emisión de material particulado, mejorando la calidad del aire y la eficiencia operativa en la ciudad.

Operar a 2.600 metros sobre el nivel del mar exige especificaciones técnicas rigurosas. Carlos Franky, jefe de Preventas de Scania Colombia, explicó que los buses cuentan con "calibraciones electrónicas específicas para compensar la menor densidad de oxígeno" y sistemas de refrigeración adaptados a la exigente topografía local.

El ciclo de puesta en marcha, que incluye la fabricación del chasis en Brasil y el ensamble final en Colombia, garantiza que cada unidad soporte recorridos de hasta 120.000 kilómetros anuales. Además, el uso de telemetría a través del sistema "My Scania" permite monitorear 45 variables operativas para optimizar el consumo de combustible y fortalecer los hábitos de conducción.

Bus eléctrico de TransMilenio Scania K230 BEV Foto: Scania

Transición hacia una movilidad eléctrica y sostenible

La apuesta por la descarbonización es el eje central de la flota actual. La transición desde motores de combustión interna hacia soluciones de gas natural y electricidad ha transformado el ecosistema urbano. Según Franky, la compañía busca ser un aliado estratégico que combine potencia con sostenibilidad, manteniendo la rentabilidad del cliente y el cuidado del planeta en el centro de la operación.



Con la integración de sistemas avanzados de seguridad como el frenado electrónico (EBS) y asistencias ADAS, el sistema no solo apunta a la reducción de CO2 y ruido, sino también a elevar los estándares de protección para los millones de pasajeros que se movilizan diariamente en la capital.