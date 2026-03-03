En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / De motores Euro II al primer bus eléctrico: así cambió la cara de TransMilenio en Bogotá

De motores Euro II al primer bus eléctrico: así cambió la cara de TransMilenio en Bogotá

Cada bus de TransMilenio puede recorrer hasta 120.000 kilómetros anuales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad