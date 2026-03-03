Mauricio Cárdenas: "El presidente de Colombia no puede tener jefes, debe ser totalmente autónomo"

A pocos días de las elecciones legislativas, en las que los colombianos también podrán votar por las diferentes consultas, el precandidato Mauricio Cárdenas, integrante de la Gran Consulta por Colombia, enfatizó en Recap Blu que el próximo mandatario del país no puede tener jefe.

"Creo firmemente que el presidente de Colombia no puede tener jefes, debe ser totalmente autónomo, debe ser una persona con independencia, porque los problemas que le llegan al presidente son grandes y no hay tiempo para empezar a llamar a pedir permiso. No, hay que decidirlos ahí", dijo el exministro de Hacienda.

Esta declaración la hizo apropósito de la pregunta que le realizó durante el debate con Blu Radio este martes a Paloma Valencia sobre su independencia en caso de llegar a la Casa de Nariño y luego que ella sugiriera que su fórmula vicepresidencial podría ser Álvaro Uribe Vélez, algo que -enfatizó Cárdenas- es algo inconstitucional.

"¿Qué creo yo que en el fondo estaba pasando? Lo usó como una estrategia política electoral, porque obviamente hay una base política que sigue al presidente Uribe, y que entonces con esto se sienten que están bien rodeados y que ella va a estar bien acompañada", aclaró el economista.



Por eso, volvió a enfatizar que debe haber un cambio generacional en el poder de Colombia y, en ese sentido, no puede haber un jefe detrás del próximo presidente.

Mauricio Cárdenas Foto: Blu Radio

"Y uno para gobernar tiene que acertar, y acertar es interpretar las necesidades de los colombianos. No puede estar pensando en lo que puedan pensar otras personas o lo que necesiten otros, hay que estar pensando en el país, en su totalidad", agregó Cárdenas.

Para el exministro, gobernar Colombia exige construir una gran coalición que supere la lógica de un solo partido en el poder para así llegar a acuerdos con diferentes sectores políticos del país.

Publicidad

“Esto no va a ser el gobierno de un movimiento. Tiene que ser una coalición amplia, diversa, que entienda que el poder es compartido”, explicó.



¿Si no gana el 8 de marzo aspira a un ministerio?

Finalmente, Mauricio Cárdenas dejó claro que su aspiración es la Presidencia y no un cargo en un eventual gabinete, pues en su momento ya fue jefe de la cartera de Hacienda. Sin embargo, aclaró que está dispuesto a ayudar a su coalición en lo que se requiera si el candidato de la Gran Consulta por Colombia llega a la Casa de Nariño.

“Yo quiero ser presidente de Colombia, eso es lo que quiero. Si gana otra persona, estoy listo a ayudar. Ese es mi compromiso”, concluyó.