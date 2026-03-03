Mauricio Cárdenas a Paloma Valencia en debate: "Es ilegal que Uribe sea tu vicepresidente”

Durante las preguntas cruzadas del debate de los precandidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas confrontó directamente a la senadora Paloma Valencia sobre la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez integre su fórmula vicepresidencial.

El debate, que permitió a los precandidatos fijar posturas claras mediante una dinámica de preguntas cruzadas, puso de manifiesto las profundas divisiones sobre el papel del uribismo en las próximas elecciones y la viabilidad jurídica de tal propuesta.

El argumento de la ilegalidad y el relevo generacional

Cárdenas fue tajante al expresar su desacuerdo con la idea de Valencia. Según el exministro, buscar a Uribe como vicepresidente no solo es un error político, sino una movida legalmente inviable. "Es ilegal. Él no podría asumir la función presidencial", afirmó Cárdenas, sugiriendo que las restricciones constitucionales impedirían que el expresidente ocupara dicho cargo ante una eventual falta del mandatario.

Además de los obstáculos legales, Cárdenas cuestionó la necesidad de mirar hacia atrás en lugar de apostar por figuras emergentes. "¿Es necesario volver al pasado?", preguntó, enfatizando que el país cuenta con un "liderazgo nuevo" y personas que desean "tomar las riendas de este país" con una visión renovada, lejos de la sombra de figuras que ya han cumplido su ciclo en el poder ejecutivo.



La respuesta de Paloma Valencia

Por su parte, Paloma Valencia defendió su postura asegurando que no considera que la propuesta sea ilegal. Sin embargo, aclaró que la decisión sobre quién la acompañará en la vicepresidencia no es algo que tenga definido actualmente. Valencia señaló que, de resultar ganadora en la consulta, buscará el consenso con sus aliados políticos para definir ese cargo.



"Mi decisión será, ojalá, concertada con todos y con mi partido", señaló la senadora, extendiendo una invitación a Cárdenas y a su equipo para discutir el tema en el futuro.

Valencia subrayó que una candidatura surgida de esta coalición debe ser un esfuerzo conjunto y no una decisión ajena a los demás integrantes del equipo.



Uribe: ¿Candidato o consejero permanente?

A pesar de las críticas de Cárdenas, Valencia reafirmó su profunda admiración y lealtad hacia Álvaro Uribe, describiéndolo como una figura muy querida por los colombianos que, al recorrer el país, tiene el poder de convertir a cualquier candidato en presidente. La senadora fue enfática en que, independientemente del cargo formal que ocupe, la influencia de Uribe será constante en su carrera. "Si no es mi fórmula, sí va a ser mi consejero siempre", puntualizó.

Escuche aquí el momento: