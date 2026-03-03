En vivo
Asesinan a mamá de secretaria del alcalde de Andes, Antioquia, cuando iba en un bus escalera

Asesinan a mamá de secretaria del alcalde de Andes, Antioquia, cuando iba en un bus escalera

El esposo de la víctima, de 51 años de edad, trabaja en la Oficina de Planeación de ese municipio.

