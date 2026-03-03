Asesinan a mamá de secretaria del alcalde de Andes, Antioquia, cuando iba en un bus escalera

La violencia sigue generando preocupación en el municipio de Andes, Antioquia, pues a menos de cinco días del crimen de un joven minero en el corregimiento de Santa Rita, recientemente una mujer perdió la vida tras un ataque armado en zona urbana.

La víctima fue identificada como Adriana María Naranjo Vergara, de 51 años de edad, y que fue herida con impactos de arma de fuego por parte de dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, cuando se encontraba en bus escalera en el sector conocido como La Plazoleta, salida hacia corregimiento de Santa Rita.

Según el reporte oficial, tras el ataque sicarial los hombres huyeron, mientras que Naranjo fue auxiliada para ser bajada del vehículo y posteriormente trasladada al hospital local San Rafael donde falleció, pese a los esfuerzos del personal médico.

Sobre la mujer no se tenía registro de amenazas y era reconocida dentro de la comunidad, pues su hija, Lorena Naranjo, es la actual secretaria del alcalde del municipio, Germán Vélez. Además, su esposo, Óscar Ramiro Serna, labora en la Oficina de Planeación.



“Todo nuestro equipo administrativo los acompaña con afecto, pidiendo a Dios mucha fortaleza en este difícil momento”, manifestó en un mensaje de solidaridad la administración municipal a través de redes sociales.

Con este hecho ya son 14 muertes violentas en lo que va corrido de 2026 en el municipio de Andes, una localidad que en 2025 vivió su año más violento cerrando con más de 60 crímenes e incluso agotando la capacidad de bóvedas en su cementerio.

Las autoridades policiales ya levantaron la alerta en la subregión para lograr dar con el paradero y capturar a los responsables del ataque armado. No se descarta que la situación esté relacionada con grupos armados que delinquen en la zona como el Clan del Golfo y La Terraza.