Condenan a dos miembros de La Oficina como responsables de masacre en Andes, Antioquia

Tras cuatro años de lo sucedido, fueron condenados a más de 56 años de prisión los responsables de la masacre en Andes, Antioquia. Los hechos ocurrieron cuando varios integrantes del grupo delincuencial La Oficina llegaron a una vivienda rural y acabaron con la vida de cinco personas

Un juez penal especializado de Antioquia condenó en las últimas horas a Juan Pablo Tobón Álvarez, alias Reblujo, y a Juan Manuel Lora Quiroz, alias Lora, a 56 años y 9 meses de prisión por el crimen de cinco personas ocurrido en una finca ubicada en zona rural del corregimiento Tapartó, en el municipio de Andes, Suroeste del departamento de Antioquia.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los hechos se registraron el 16 de febrero de 2021, cuando los hoy condenados, junto a otros integrantes del grupo delincuencial autodenominado La Oficina, llegaron al inmueble. Allí intimidaron al administrador y a los trabajadores con armas de fuego y cortopunzantes, les quitaron los teléfonos celulares y los trasladaron hasta los alojamientos, donde los obligaron a lanzarse al suelo.

Según lo probado en el juicio oral, una de las víctimas fue sometida a actos de tortura, le cortaron las orejas y posteriormente le causaron la muerte. A las demás personas les dispararon con armas de fuego. Como resultado del ataque, cuatro personas fallecieron por impactos de bala y dos más resultaron gravemente heridas.



La Fiscalía presentó pruebas que permitieron establecer la responsabilidad de Tobón Álvarez y Lora Quiroz en los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas, además del delito de tortura.

Por lo pronto, el ente acusador aclaró que contra esta decisión judicial proceden los recursos de ley, debido a que es de primera instancia.