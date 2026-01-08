En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenan a dos miembros de La Oficina como responsables de masacre en Andes, Antioquia

Condenan a dos miembros de La Oficina como responsables de masacre en Andes, Antioquia

Como resultado del ataque, cinco personas fallecieron, una de ellas en medio de actos de tortura.

