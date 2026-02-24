En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Grave accidente múltiple en norte de Bogotá: una persona atrapada y caos vehicular

Grave accidente múltiple en norte de Bogotá: una persona atrapada y caos vehicular

Bomberos de Bogotá acudieron de inmediato al lugar de la emergencia para realizar el rescate de un ciudadano que quedó atrapado entre las latas de un vehículo.

Accidente de tránsito en autopista Norte, este 24 de febrero
Accidente de tránsito en autopista Norte, este 24 de febrero
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

