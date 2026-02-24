Grave accidente múltiple en norte de Bogotá: una persona atrapada y caos vehicular

Un grave accidente de tránsito se registró este martes en la autopista Norte con calle 187, sentido norte - sur, involucrando a un bus intermunicipal y dos vehículos particulares. El siniestro, ocurrido en el norte de Bogotá, dejó a una persona atrapada y obligó a la restricción total del flujo vehicular en este importante corredor vial.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acudió de inmediato al lugar de la emergencia para realizar el rescate de un ciudadano que quedó atrapado entre las latas de un vehículo particular color rojo. Según el reporte oficial, el impacto se produjo entre el bus de servicio intermunicipal, el automóvil mencionado y una camioneta de alta gama, dejando daños de consideración en las estructuras de los automotores.

Tras las labores de extracción, los organismos de socorro confirmaron que "se realizó el rescate de una persona que resultó atrapada en el vehículo rojo, luego de presentarse una colisión entre el bus y los dos automóviles particulares". Una ambulancia ya se encuentra en el punto brindando la atención médica necesaria a los afectados.



Estado de la movilidad en la autopista Norte

Debido a la magnitud del choque y a la presencia de los vehículos de emergencia, la movilidad en el sentido norte - sur se encuentra seriamente afectada. Las autoridades de tránsito mantienen un operativo activo en la zona para gestionar la situación y trasladar a los heridos a centros asistenciales cercanos.