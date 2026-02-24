Gobierno ajustaría distribución de slots: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 24 de febrero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 24 de febrero de 2026:



María Fernanda Rojas, ministra de Transporte , habló de si se está trabajando en una nueva reglamentación en el aeropuerto El Dorado para la distribución de slots.

, habló de si se está trabajando en una nueva reglamentación en el aeropuerto El Dorado para la distribución de slots. Estuarto Ortiz, CEO y fundador de JetSMART Airlines , se refirió del régimen de asignación de slots.

, se refirió del régimen de asignación de slots. José Obdulio Gaviria, exsenador Centro Democrático, habló de la mención de Iván Cepeda en los archivos encontrados en los computadores de ´Raúl Reyes´.

Escuche el programa completo aquí: