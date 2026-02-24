Alpina responde a inspección de MinTrabajo y se compromete a aplicar recomendaciones

Tras la decisión del Ministerio del Trabajo de ordenar el cierre provisional de cuatro áreas en su planta de Sopó por presuntos riesgos críticos, Alpina Productos Alimenticios S.A.S. aseguró que las medidas adoptadas por la autoridad son de carácter preventivo, focalizado y que no comprometen la operación integral de la planta.

En un comunicado, la compañía informó que desde la mañana del 23 de febrero recibió la visita de cuatro funcionarios del Ministerio del Trabajo y dos más que pertenecen al sindicato de la compañía. Alpina explicó que manifestó observaciones frente al ingreso de estos dos veedores externos por posibles conflictos de interés, pero señaló que esta situación no afectó el desarrollo de la diligencia.

Tras más de 20 horas de inspección, el Ministerio ordenó una medida preventiva cautelar en zonas específicas de potencial peligro, frente a la cual la compañía indicó que ya está implementando los correctivos técnicos solicitados como parte de su enfoque de mejora continua en seguridad industrial.

Adicionalmente, la cartera laboral indicó que la empresa no podía imponer consecuencias a los trabajadores que acompañaron la inspección ni a quienes hicieron denuncias, por lo que Alpina reiteró que el respeto por la libertad de asociación es un principio histórico de la empresa y que mantiene canales formales de diálogo con los trabajadores y organizaciones sindicales.



Nueva imagen de Alpina Foto: cortesía Alpina

La compañía también confirmó que se conformará una mesa tripartita entre el Ministerio, los trabajadores y la empresa, en la que participará activamente para fortalecer el diálogo social basado en evidencia y soluciones técnicas.

Finalmente, la empresa reafirmó su compromiso de fortalecer su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mantener el diálogo constructivo con autoridades y trabajadores y reportar de manera transparente sus indicadores de desempeño, reiterando su disposición de trabajar de manera articulada para garantizar entornos laborales seguros, dignos y sostenibles.